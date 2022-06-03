Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı

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Son günlerin konuşulan olayı Gerard Pique'nin Shakira'yı aldatması konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol gazetesi Goal Spain, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi ile aldattığını yazdı.

PIQUE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı. Konunun geleceği hayranları tarafından merak konusu olmuş durumda.