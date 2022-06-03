Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı - Son Dakika
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Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı

03.06.2022 14:36

Barcelona'nın savunma oyuncusu Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken tecrübeli futbolcunun takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İspanyol gazetesi bu iddiaları yalanlarken, Pique'nin Shakira'yı aldattığı kişinin 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi olduğunu aktardı.

Son günlerin konuşulan olayı Gerard Pique'nin Shakira'yı aldatması konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol gazetesi Goal Spain, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi ile aldattığını yazdı.

Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın bambaşka biri çıktı! Gavi'nin annesi değilmiş

PIQUE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı. Konunun geleceği hayranları tarafından merak konusu olmuş durumda.

Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
YORUMLAR
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Pique, Shakira'yı Bakın Kiminle Aldatmış! İfşa Oldu Pique, Shakira'yı Bakın Kiminle Aldatmış! İfşa Oldu Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı? Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?

Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı - Son Dakika
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