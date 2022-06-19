Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı

Volkan Demirel ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı Semih Kaya ile prensip anlaşmasına vardı.

GALATASARAY'DAN SEMİH KAYA'YA TEKLİF GELMEDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, 43 yaşındaki Pirlo, Fatih Karagümrük'teki ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz sarı kırmızılı takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Karagümrük, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bir görüşme yaptıktan sonra Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.