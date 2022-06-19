Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi

Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı

19.06.2022 17:23

Fatih Karagümrük'ün başına geçen teknik direktör Andrea Pirlo, ilk transferini Semih Kaya'ya kadrosuna katarak yaptı. yapıyor. 31 yaşındaki savunmacının Galatasaray'dan resmen ayrılacağı tarih olan 1 Temmuz'dan sonra Karagümrük'e imza atması bekleniyor.

Volkan Demirel ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı Semih Kaya ile prensip anlaşmasına vardı.

GALATASARAY'DAN SEMİH KAYA'YA TEKLİF GELMEDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, 43 yaşındaki Pirlo, Fatih Karagümrük'teki ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz sarı kırmızılı takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Karagümrük, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bir görüşme yaptıktan sonra Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 17:26:49. #1.12#
SON DAKİKA: Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement