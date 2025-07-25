Pirlo, Dubai United FC'nin Teknik Direktörü Oldu

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United FC, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile anlaştı.

İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Dubai United'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takımın başına Andrea Pirlo'nun getirildiği duyuruldu. Pirlo'nun önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde Juventus ve Sampdoria'nın dışında 2022-2023 sezonunda da Türkiye'de Fatih Karagümrük'te görev yaptı. - İSTANBUL