Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek - Son Dakika
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Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek

15.06.2022 10:19

Teknik direktörlük koltuğuna ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu getirerek büyük sükse yapan Fatih Karagümrük, bonservisi elinde olan ünlü golcü Diego Costa'nın menajeriyle görüşme yaparak oyuncuyu İstanbul'a getirmeye çalışıyor.

İtalya futbolunun efsanesi Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Fatih Karagümrük, transfer harekatını başlattı. Sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen İstanbul ekibi, ismi birçok kez Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa ile ilgileniyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Fatih Karagümrük, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler alan oyuncunun Fatih Karagümrük'ün teklifine vereceği yanıt bekleniyor. Son olarak Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa transferi gerçekleşmezse dahi Fatih Karagümrük, çok konuşulacak transferlere imza atmaya hazırlanıyor.

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Son Dakika Spor Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek - Son Dakika
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