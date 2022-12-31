Galatasaray'a İtalya'dan müjdeli haber! 2. Lig ekibi Pisa, Morutan'ın bonservisini almak istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde transfer edilen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Rumen futbolcudan, sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO

İtalya Serie B ekibi Pisa, ara transfer döneminde Olimpiu Morutan'ın bonservisini almak için Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Rumen futbolcuyu, 150 bin euro karşılığında Pisa'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonu olarak ise sözleşmeye 5.5 milyon euroluk madde koydurmuştu.

PİSA İNDİRİM BEKLİYOR

Rumen futbolcunun performansından son derece memnun olan Pisa, Galatasaray'ın satın alma opsiyonundaki bedelde indirime gitmesi halinde ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.

MORUTAN'IN KARNESİ

Olimpiu Morutan, Pisa'da çıktığı 17 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Rumen futbolcu, Galatasaray'a 2021 yazında 3.5 milyon euroya transfer edilmişti.