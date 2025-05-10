Piyango vurdu! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek olay - Son Dakika
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Spor

Piyango vurdu! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek olay

Piyango vurdu! Arda Güler\'in kariyerini değiştirecek olay

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması beklenirken, Arda Güler için de yeni bir dönem başlıyor. Arda Güler'in, teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Xabi Alonso'nun planları arasında başrolde olacağı ve takımın yeni Mesut Özil'i olması beklendiği ifade edildi.

10.05.2025 17:10
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması beklenirken, Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso da Real Madrid'in başına geçmek için artık gün sayıyor. İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamayla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Geleceğiyle ilgili konuşmayan Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ SAYFA

Bu doğrultuda İspanyol basını Arda Güler'i de ilgilendiren flaş gelişmeyi duyurdu. Haberde, Real Madrid'de Alonso döneminin başlamasıyla birlikte Arda Güler'in de kariyerinde yeni bir sayfa açılacağı belirtildi. Alonso'nun genç oyunculara önem verdiği belirtilirken, milli yıldızımızı da çok beğendiği ve takım için önemli bir figür haline getireceği aktarıldı.

MADRİD'İN YENİ MESUT ÖZİL'İ

Öte yandan, Arda Güler'in Real Madrid'in yeni Mesut Özil'i olacağı ve bu dönüşümü Alonso yönetiminde gerçekleştireceği aktarıldı. Xabi Alonso ara transfer döneminde Arda Güler'i Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak Real Madrid'den onay çıkmamıştı.

Xabi Alonso, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Piyango vurdu! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Arda için Hull City doğru seçim olabilir 14 57 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bir işe yaramaz 10 42 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Ya yürü git BELİNGAM mi kesecek. 12 38 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    millet aç sokturmayın ardanıza 19 21 Yanıtla
  • Fatih Acar:
    Öncelikle selamualeykum herkese sevgili arda şehadet parmağını kaldırıp kalbini tutugun an ne düşünüyorsun seni tebrik ederim RABBİM YOLUNU BAHTINI ŞANSİNİ ACİK ETSİN . 21 9 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Günde en az 5 topçu Arda haberi yapmazsanız gece uyuyamazsınız herhalde. 7 11 Yanıtla
  • Apple User:
    kadrolu boş yorumcular yine yazmış arda gibi biri çıktı mı sizin takımdan 6 3 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Tüm üst düzey kalburüstü kulüpler Arda nin peşinde,isterse satışa koyulsun Arda'nın talipleri İngiliz italyan Alman Fransız devleri fırsat kolluyorlar, cincon dua etsin kurada Arda çıksın bahane ile izleme rakip olma şansı yakalarlar,öyle kasap manav takımları Riga miga Lara benzemez ama altına aldimi öldürür:) 5 3 Yanıtla
  • Tayfun Eskici:
    Osimeni çok şişirdiniz hadi Real Madrid alsın görelim Avrupa'da hiç bir kulüp te oynatmazlar. 1 3 Yanıtla
  • mossi :
    ulen valla bu editor istihareyemi yatıyor nedir.rüyada ne görmüşse sabah onu yazıor:))arda tabiki çok iyi.ama haberi nerede uydurdun da yazdın:)) 1 0 Yanıtla
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