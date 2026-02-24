Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli\'den ses getirecek tahmin

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve futbolculuk döneminde 6 yıl Juventus forması giyen Cesare Prandelli, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
Juventus'un turu geçmesinin imkansız olmadığını ifade eden Pradelli, "Galatasaray, Ali Sami Yen'de bir takım, deplasmanda ise bambaşka bir takım: arada uçurum var. Juventus için ilk maçtaki 5-2'yi tersine çevirmek zor olacak ama imkansız değil. Futbol tarihi epik geri dönüşlerle dolu. Siyah-beyazlılar buna inanmalı ve denemeli.'' dedi.
"Son 16 turu için Juventus'a bir pizza iddiasına girer misiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Prandelli "Bir pizzaya iddiaya girerim, evet. Osimhen ve arkadaşlarına 3-4 gol atıp hiç gol yememek zor olacak. Ama İstanbul'daki maçın ilk yarısından sonra, Galatasaray'ın 45 dakikada Juventus'a 4 gol atacağını kim tahmin edebilirdi? Spalletti'nin takımı bunu başarabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçersen, psikolojik denge değişir." ifadelerini kullandı.
