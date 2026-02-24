Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli\'den ses getirecek tahmin

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve futbolculuk döneminde 6 yıl Juventus forması giyen Cesare Prandelli, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

''ZOR OLACAK AMA İMKANSIZ DEĞİL''

Juventus'un turu geçmesinin imkansız olmadığını ifade eden Pradelli, "Galatasaray, Ali Sami Yen'de bir takım, deplasmanda ise bambaşka bir takım: arada uçurum var. Juventus için ilk maçtaki 5-2'yi tersine çevirmek zor olacak ama imkansız değil. Futbol tarihi epik geri dönüşlerle dolu. Siyah-beyazlılar buna inanmalı ve denemeli.'' dedi.

''PİZZASINA İDDİAYA GİRERİM''

"Son 16 turu için Juventus'a bir pizza iddiasına girer misiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Prandelli "Bir pizzaya iddiaya girerim, evet. Osimhen ve arkadaşlarına 3-4 gol atıp hiç gol yememek zor olacak. Ama İstanbul'daki maçın ilk yarısından sonra, Galatasaray'ın 45 dakikada Juventus'a 4 gol atacağını kim tahmin edebilirdi? Spalletti'nin takımı bunu başarabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçersen, psikolojik denge değişir." ifadelerini kullandı.