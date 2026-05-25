Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni 4-1'le kapattı

25.05.2026 19:32
Türkiye, Çekya'yı 4-1 yenerek Avrupa A Ligi'ni yedinci sırada tamamladı. Bir sonraki hedef 2026.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'nın en üst seviye organizasyonlarından biri olan Avrupa A Ligi'nde oynadığı son maçta Çekya'yı Ege Alkan, Serkan Banazlı (2) ve Hazar Sevinç'in golleriyle 4-1 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla Ay-yıldızlılar, Avrupa A Ligi'ni yedinci sırada bitirdi. Avrupa A Ligi'nin ilk sırasını Portekiz'i finalde yenen İspanya elde ederken, Belarus üçüncü, İsviçre dördüncü, Polonya beşinci, Litvanya altıncı ve Çekya sekizinci sırada yer aldı.

Beach Soccer Worldwide tarafından yayımlanan güncel erkek milli takımlar dünya sıralamasında 46. sırada yer alan Türkiye, Avrupa A Ligi'nde Avrupa'nın en güçlü sekiz takımı arasında yer aldı. Ay-Yıldızlılar; Portekiz, Belarus, Polonya, Çekya, İspanya, İsviçre ve Litvanya'nın mücadele ettiği organizasyonda dünya ikincisi Portekiz, dünya dördüncüsü Belarus, dünya yirmi altıncısı Polonya ve dünya otuz altıncısı Çekya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, kendisinden üst sıralarda yer alan güçlü rakiplerle mücadele ettiği Avrupa A Ligi'ni Çekya karşısında aldığı galibiyetle noktaladı.

Turnuvada yaş ortalaması en genç takım olarak mücadele eden Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nde önemli tecrübeler kazandı. Ay-Yıldızlılar, üst düzey maç temposu, fiziksel mücadele gücü ve uluslararası rekabet ortamında elde ettiği kazanımlarla gelecek organizasyonlar için önemli bir turnuvayı daha geride bıraktı.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ndeki bir sonraki sınavını 8 - 13 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Viareggio kentinde düzenlenecek Euro Beach Soccer League 2026 Süper Final Division A organizasyonunda verecek. Ay-Yıldızlılar, Avrupa A Ligi'ndeki konumunu koruma ve üst sıralara yükselme hedefi doğrultusunda play-out maçlarında mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

