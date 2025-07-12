Plaj Futbolu Milli Takımı\'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımının 18-20 Temmuz tarihleri arasında Batum'da oynayacağı Avrupa A Ligi 2. aşama maçları aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa A Ligi 2. aşama maçlarında Gürcistan'ın Batum şehrinde B Grubu'nda son dünya kupası finalisti Belarus, Çekya ve Almanya ile Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Süper Finalleri'nde üst grupta yer alabilmek için mücadele edecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Temmuz Salı günü saat 3.00'te İstanbul Havalimanı'nda toplanarak Batum'a gidecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

18 Temmuz Cuma

18.30 Türkiye - Belarus

19 Temmuz Cumartesi

18.30 Çekya - Türkiye

20 Temmuz Pazar

18.30 Almanya - Türkiye - İSTANBUL