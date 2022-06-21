Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaynak: AA

İstanbul, 1 Temmuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika

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