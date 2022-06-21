Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

21.06.2022 14:56
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran-1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran- 1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor)

Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Sinan Üzen (Van Erciş Belediyespor)

Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Ömer Behiç Benlidayı, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı)

YORUMLAR
500
GÜNEY KORELİ PROFESÖRE EŞİNE DARPTAN 6 YIL 3 AY HAPİS GÜNEY KORELİ PROFESÖRE EŞİNE DARPTAN 6 YIL 3 AY HAPİS İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı
Kaynak: AA

İstanbul, 1 Temmuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:02:46. #1.12#
SON DAKİKA: Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement