Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran- 1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor)
Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Sinan Üzen (Van Erciş Belediyespor)
Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Ömer Behiç Benlidayı, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı)
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