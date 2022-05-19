Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu

19.05.2022 15:41
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Festivali plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Festivali plaj voleybolu turnuvası sona erdi. 16 Erkek ve 11 kadın voleybol takımının katıldığı turnuvada Menteşe Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon olurken, erkeklerde Beşkaza Platformu Voleybol takımı şampiyon oldu.

15 Mayıs tarihinde başlayan ve son derece çekişmeli geçen turnuva 4 gün sürdü. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş turnuva sonunda takımları tebrik ederek, "Menteşe Belediyesi olarak Beşkaza Platformunun destekleriyle düzenlediğimiz plaj voleybolu turnuvasına katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Onların katılımı ile festivalimiz daha da coşkulu geçti" dedi.

Turnuva sonunda katılan tüm sporculara anı madalyası verildi. Şampiyon takımlara ise kupaları Başkan Gümüş tarafından konser alanındaki sahnede takdim edildi.

Plaj Voleybolu Turnuvasında Kadınlar kategorisinde Menteşe Belediyespor takımı adına turnuvaya katılan Sıla ve Pınar birinci, Dila ve Şevval ikinci, Damla ve Ceren üçüncü oldular. Erkekler kategorinde ise Beşkaza Platformu adına turnuvaya katılan Osman ve Yasin birinci, Erkan ve Rasim ikinci, Zeki ve Mehmet üçüncü oldular. - MUĞLA

Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu

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Kaynak: İHA

Gençlik Festivali, Şampiyon, voleybol, Gümüş, Spor, Son Dakika

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