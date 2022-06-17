Plaj voleybolunda VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures turnuvası sürüyor

Plaj Voleybolu VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures turnuvası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle düzenlenen turnuva, dün eleme karşılaşmalarıyla başladı.

Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirilen ve yarın sona erecek turnuvaya 28 ülkeden 102 sporcu katılıyor.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın dört bir yanından gelen ve ünlü sporculardan oluşan ekiplerin mücadelesinin heyecanlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Sporseverlerin şampiyonaya gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Değirmenci, Ayvalık'ın uluslararası bir organizasyonla, plaj voleyboluyla tanıtılmasının da kendilerini ayrıca sevindirdiğini sözlerine ekledi.