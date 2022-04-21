Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da başladı - Son Dakika

Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentinde 30 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda bugün sıralama atışları yapıldı.

Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün, trap erkekler kategorisi sıralama müsabakasının ilk etabında 71 puanla 15. sırada yer aldı.

Milli sporcu, yarın ikinci etap atışlarında finale kalmak için mücadele edecek.