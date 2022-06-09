Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye atıcılık tarihinde ilk kez organize edilecek ISSF Plak Atışları Grand Prix, 13-22 Haziran'da Konya 'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Plak Atışları Grand Prix'si ilk kez Türkiye'de düzenlenecek - Son Dakika

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