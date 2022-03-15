Play-off grubu belli oldu - Son Dakika
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Play-off grubu belli oldu

15.03.2022 11:24
Play-off grubu belli oldu

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisi ilk ayağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Adam Voleybol ve Adana Çukurova Belediyesi'yle mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisi ilk ayağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Adam Voleybol ve Adana Çukurova Belediyesi'yle mücadele edecek.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-off serisine kalan Muratpaşa'nın Sultanları, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Play-off yarı final grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Adam Voleybol ve Adana Çukurova Belediyesi'yle aynı grupta yer alan Muratpaşa, cuma günü maçların oynanacağı Bursa'ya geçecek.

"Elimizdeki mevcut kadroyu en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Takımda bazı oyuncuların hafif sakatları bulunurken başantrenör Ali Kamberoğlu, zorlu bir lig süreci geçirdiklerini söyledi. Ligde bitime 2 hafta kala liderliği garantilediklerini söyleyen Kamberoğlu, o dönemden itibaren play-off hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Kamberoğlu, "Şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Çok ciddi sakatlıklarımız yok ama sonuçta takımda sakat oyuncular var. Zaten o kadar geniş bir kadromuz yok. Elimizdeki mevcut kadroyu en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Amacımız tabii ki ilk önce oradan gruptan çıkmak ve son 4'e kalmak"

Play-off serisine zihinsel olarak hazırlanmanın da ayrıca önemli olduğunu söyleyen Kamberoğlu, 22 - 24 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynanacak play-offun ilk ayağında zorlu bir grupta olduklarını söyledi. Kamberoğlu, "Biz orada da Antalya'mızı, kulübümüzü, Muratpaşa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Amacımız tabii ki ilk önce oradan gruptan çıkmak ve son 4'e kalmak. Bunun için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Muratpaşa Belediyespor, Bursa'da, play-off maçlarını TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynayacak. 4 bin 440 seyirci kapasiteli salonda ilk maçında Muratpaşa'nın Sultanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. Maç, 22 Mart Salı saat 12.00'de başlayacak. Muratpaşa, ikinci maçını ise 23 Mart Çarşamba saat 14.00'te Çukurova Belediyesi'ne karşı oynayacak. Muratpaşa, 24 Mart Perşembe saat 13.00'te Adam Voleybol'la oynayacağı maçla grup maçlarını tamamlayacak. Guruplarda ilk 2'ye kalan takımlar final vizesi alacak. - ANTALYA

Play-off grubu belli oldu
Play-off grubu belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, voleybol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Play-off grubu belli oldu - Son Dakika


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