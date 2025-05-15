Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.
Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi. Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.
Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte maç programı;
15 Mayıs Perşembe
Son Dakika › Spor › Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç şifresiz kanalda - Son Dakika
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