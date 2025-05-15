Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç şifresiz kanalda - Son Dakika
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Spor

Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç şifresiz kanalda

Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç şifresiz kanalda

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım play-off maçlarıyla belirlenecek. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan finale yükselirken, İstanbulspor-Boluspor ve Erzurumspor FK-Bandırmaspor eşleşmeleriyle play-off heyecanı başlıyor. Galipler yarı finalde karşılaşacak ve kazanan, Karagümrük'ün rakibi olacak. Bugün oynanacak maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak.

15.05.2025 11:26
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Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.

NEFES KESEN MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi. Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.

Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İşte maç programı;

15 Mayıs Perşembe

  • 16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
  • 20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç şifresiz kanalda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut:
    Futbolun en ilkel hali ne zamandan beri nefes kesiyor? :) 4 4 Yanıtla
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