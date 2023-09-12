Doping testi pozitif çıkan Pogba'nın futbol hayatı tamamen bitebilir - Son Dakika

Doping testi pozitif çıkan Pogba'nın futbol hayatı tamamen bitebilir

Son Güncelleme: 12.09.2023 19:53

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Pogba, 4 yıla kadar futboldan men cezası alabilir. Juventus, yeniden yapılacak testlerin de pozitif çıkması durumunda yıldız futbolcunun sözleşmesini feshedebilir.

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıkınca futboldan geçici olarak men edilmişti. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından alınan bu karar sonrası Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba, 4 yıla kadar futboldan men cezası alabilir.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Pogba'nın doping testinin pozitif çıkmasının yankıları devam ediyor. Pogba, yeniden yapılacak testlerin de pozitif çıkması durumunda sözleşmesi feshedebilir.

Pogba'nın başı büyük dertte! Futbol hayatı tamamen bitebilir

DOKTOR ARKADAŞINDAN ALMIŞ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Pogba'nın Amerika'daki bir doktor arkadaşından testosteron takviyesi tavsiyesi aldığı belirtildi. Amerika'daki doping kurallarının farklı olduğu, Pogba'nın arkadaşının tavsiyesi sonrası aldığı takviye nedeniyle de Udinese maçından sonraki testinin pozitif çıkmış olabileceği aktarıldı.

Pogba'nın başı büyük dertte! Futbol hayatı tamamen bitebilir

4 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Pogba'nın doping nedeniyle 4 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu hatırlatıldı. Yıldız futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta'nın şimdiden savunma için çalışmalara başladığı ve karşı analiz talep etmek için üç günü olduğunun altı çizildi.

Pogba'nın başı büyük dertte! Futbol hayatı tamamen bitebilir

NE OLMUŞTU?

İtalya Anti Doping komitesi, Udinese maçından sonraki testleri pozitif çıkan Pogba'ya geçici olarak futboldan men cezası vermişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Doping testi pozitif çıkan Pogba'nın futbol hayatı tamamen bitebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doping testi pozitif çıkan Pogba'nın futbol hayatı tamamen bitebilir - Son Dakika
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