Polis futbolcuyu taraftar zannedip kırbaçladı

Spor

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2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi sahasında Burkina Faso'yu konuk etti. Burkina Faso maçı Mohamed Konate ve Bertrand Traore'nin golleriyle 2-0 kazandı.

ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda kaosa sürüklendi. Burkina Faso'nun galibiyeti sonrası sahaya giren taraftarlar gergin anlara neden oldu.

POLİS, FUTBOLCUYU KIRBAÇLADI

Çıkan olaylarda, bir polis Burundili futbolcuyu taraftar sanarak kırbaçladı. Bu müdahale büyük tepki topladı. Burundi Futbol Federasyonu'nun, yaşanan skandalın ardından soruşturma talep edeceği öğrenildi.