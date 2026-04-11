Polis Haftası Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

11.04.2026 10:57
Niğde'de düzenlenen Polis Haftası futbol turnuvasında 28 takım mücadele etti, ödüller verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Niğde'de düzenlenen Polis Haftası 5x5 Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde tamamlandı.

Dört farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 28 takım ve 224 sporcu katıldı. Centilmence mücadelelere sahne olan turnuvada karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Ödül törenine İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı. Törende başarılı olan takımlara Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul tarafından İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer'e çiçek takdim edilerek Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü tebrik edildi.

Dorul; "Sporun toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsurlardan birisi. Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Turnuvaya katılan sporcularımızı da gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
