Polonya, Almanya'yı 3-0 ile geçti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)

Setler: 25-19, 25-23, 26-24

Süre: 95 dakika (31, 33, 31)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptı. Almanya ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Polonya, organizasyonda yarın Türkiye ile karşılaşacak.