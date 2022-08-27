Polonya Boccia Challenger Turnuvası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular tarihinde ilk defa ferdi boccia kategorilerinde madalya kazandı.

Polonya 'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporculardan Havva Alyurt gümüş, Fatma Gürbüzer ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Polonya, Spor, Son Dakika

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