Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası'nda C Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Son iki yıldır finalde rakiplerine yenilerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Beykent, bu yıl şampiyonluk kupasını Litvanya ekibi Vytautas Magnus Üniversitesi'ni 77-70'lik geçerek Türkiye 'ye getirdi. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beykent Üniversitesi, Beykent, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon Beykent - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.