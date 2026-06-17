Portekiz - Demokratik Kongo: 1-1

Stat: Houston

Hakemler: Abdulrahman Ibrahim Al Jassim, Taleb Salem Al Marri, Saoud Ahmed Saoud Abdulla Al Maqaleh (Katar)

Portekiz: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes (Dk. 72 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 83 Ramos), Fernandes, Silva (Dk. 46 Conceiçao), Neto (Dk. 72 Leao), Ronaldo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka (Dk. 84 Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Dk. 74 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 57 Sadiki), Moutoussamy, Edo Kayembe (Dk. 74 Pickel), Bakambu (Dk. 85 Banza), Wissa

Goller: Dk. 6 Neves (Portekiz), Dk. 45+5 Wissa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Sarı kartlar: Dk. 13 Silva, Dk. 88 Semedo, Dk. 90+2 Araujo (Portekiz), Dk. 32 Mbemba (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.

Neves'in 5. dakika 32. saniyede attığı gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı 2. golü oldu. Bu organizasyondaki en hızlı golü ise yine aynı statta oynanan maçta Curaçao'ya karşı Almanya formasıyla Felix Nmecha (5 dakika 17 saniye) attı.

Portekiz, Vitinha ve Joao Neves ile oyunu kontrol ettiği bölümde önce Nuno Mendes, dönen topta Bruno Fernandes ile 18. dakikada ikinci golü aradı ancak sonuç alamadı.

Savunmasını derinde kuran ve çok nadir Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı: 1-1.

Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Portekiz, pozisyona girmekte zorlanan yıldızı Ronaldo ile 68 ve 73. dakikalarda gole yaklaştı. İkisi de sağ kanattan gelişen ataklarda ceza alanında topla buluşan Ronaldo'nun vuruşlarında, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Portekiz'in çabaları kalan bölümde sonuç getirmedi ve 1-1 berabere biten mücadelenin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sahadan turnuva tarihindeki ilk puanıyla ayrıldı.

Yeni kural Portekiz'e korner getirdi

Turnuvada uygulanan yeni kurallar gereği, kalecilerin kale vuruşunu kullanırken çok fazla zaman geçirmesi durumunda rakip takım korner kazanıyor.

53. dakikada kaleci Mpasi, kale atışını kullanmakta gecikince hakem Al Jassim, Portekiz lehine korner verdi.

Jota'nın ailesi unutulmadı

Geçen yaz "trajik şekilde" hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın anne ve babası, karşılaşmayı tribünden takip etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, karşılaşma öncesi Jota'nın ailesiyle bir araya geldi.

Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.

Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.