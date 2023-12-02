Montella, "Portekiz'i yener miyiz?" sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KURA KURADIR"

Kura hakkında konuşan Montella, "Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak. Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH"

İtalyan antrenör, "Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz?" şeklinde sorulan soruya "İnşallah" yanıtını verdi.