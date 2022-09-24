Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.
Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.
37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.
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