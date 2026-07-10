Portekiz'in Yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jorge Jesus'u getirdiklerini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'te, teknik direktör Roberto Martinez görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu boşalan koltuğa Jorge Jesus'un getirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, takımını şampiyonluğa taşıdı. AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Nassr'ı finale kadar çıkaran Portekizli teknik adam, Japon ekibi Gamba Osaka'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe ile kupa kazandı

Portekizli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlendi. Sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kaldıran Jesus, takımın başında 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 36 galibiyet ve 10 beraberlik alırken 7 kez mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL