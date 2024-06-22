2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. 29. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonrası Portekiz skoru 2-0'a getirdi.
29. dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı. Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil - Son Dakika
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