Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil - Son Dakika
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Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Portekiz skoru 2-0'a taşıdı. Samet Akaydin'in geri pası, kalesini terk eden Altay Bayındır'ı aştı ve gol oldu. Bu golle birlikte Milli takım, maçta 2-0 geriye düştü.

22.06.2024 19:44
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. 29. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonrası Portekiz skoru 2-0'a getirdi.

SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI SKOR 2-0 OLDU

29. dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı. Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.

İşte o pozisyon;

Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihan Kışla: Geçen hafta abartmayın alt tarafı Gürcistan'ı yendik dediğimde linç yemiştim:) alın size milli takım inşallah mucize olur da yeneriz 18 2 Yanıtla
  • Tuna güler: Montella, Büyükekşi, Altıntop üçlemesi. Teşekkürler 10 4 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: fazla motivasyon dozu bize yaramıyor 7 2 Yanıtla
  • ferhat eser: forvet yok kaleci yok takımda dağılır milli takım 4 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Altay fenerbahçe'deyken kaleyi bulan her şut gol olurdu. Adam Avrupa'da kendisini geliştirmiş. şimdi kaleyi bulan her top gol oluyor 1 1 Yanıtla
    Selami Karadag: Hiç bir maç oynamamış Altay kalede olursa sonuç bu olur 2 0

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