Portekiz, Lüksemburg\'u 9-0 mağlup etti

EURO 2024 Elemeleri J Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Lüksemburg kozlarını paylaştı. Estadio Do Algarve Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 9-0'lık farklı skorla kazandı.

RONALDO OYNAMADI

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Portekiz'in gollerini 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya'yı ağırlayacak. Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.