Portekiz, Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika

Portekiz, Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti

Portekiz, Lüksemburg\'u 9-0 mağlup etti
Son Güncelleme: 12.09.2023 00:01

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Lüksemburg arasında oynanan maçı Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun oynamamasına rağmen 9-0 kazandı.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Lüksemburg kozlarını paylaştı. Estadio Do Algarve Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 9-0'lık farklı skorla kazandı.

RONALDO OYNAMADI

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Portekiz'in gollerini 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya'yı ağırlayacak. Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.

Sanki halı saha maçı! Portekiz, Lüksemburg'a dinlene dinlene gol attı
Sanki halı saha maçı! Portekiz, Lüksemburg'a dinlene dinlene gol attı
Sanki halı saha maçı! Portekiz, Lüksemburg'a dinlene dinlene gol attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Lüksemburg, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz, Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz, Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika
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