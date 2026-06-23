Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Mağlup Etti

23.06.2026 22:22
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Cristiano Ronaldo, 6. Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu. Portekiz galip geldi.

PORTEKİZ, FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2'nci maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada duble yapan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2'nci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanan mücadele Faslı hakem Jalal Jayed düdük çaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 6'ncı dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti: 1-0. Baskısını artıran Portekiz, 17'nci dakikada Nuno Mendes'in frikikten kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarırken, 39'uncu dakikada da Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu golle devreye 3-0 önde girdi. 60'ıncı dakikada Abduvohid Nematov'un kendi ağlarına gönderdiği golle durumu 4-0'a getiren Portekiz, 87'nci dakikada Rafael Leao'nun golüyle skoru belirledi: 5-0. Bu sonucun ardından Portekiz, K Grubu'ndaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Özbekistan ise 0 puanda kaldı.

CRISTIANO RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Özbekistan ağlarına gönderdiği iki golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran tek oyuncu oldu. 2006 Almanya Dünya Kupası'yla organizasyonda ilk kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'da birer, 2018 Rusya'da 4, 2022 Katar'da ise 1 gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını da havalandıran Portekizli yıldız, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

EUSEBIO'YU GERİDE BIRAKTI

Özbekistan karşısında iki gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a yükselterek Eusebio'yu geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 gün ile Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı iki golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

Kaynak: DHA

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