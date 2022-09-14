Bir dönem İspanya 'nın Real Madrid takımını da çalıştıran Queiroz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailen seni eve çağırdığında, tek yaptığın sadece ortaya çıkmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Carlos Queiroz, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi - Son Dakika

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