İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi - Son Dakika
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İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi

14.09.2022 14:49
İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, yeniden İran Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, yeniden İran Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.

Bir dönem İspanya'nın Real Madrid takımını da çalıştıran Queiroz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailen seni eve çağırdığında, tek yaptığın sadece ortaya çıkmak." ifadesini kullandı.

Portekizli teknik adam, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda takımın başında yer aldıktan sonra ülkeyi üçüncü kez Dünya Kupası'na götürecek.

İran medyasında yer alan haberlerde de Queiroz'un, Katar'daki Dünya Kupası finallerinin başlamasına yaklaşık iki ay kala İran Milli Takımı'nın başına geçtiği yazıldı.

İran, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, Galler ve ABD ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Carlos Queiroz, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi - Son Dakika

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