Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce\'de Yapıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından düzenlenen "54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Düzce'de gerçekleştirildi.

PTT'nin 186 yıllık köklü geleneğinin sembollerinden biri olan postacı yürüyüşü finali öncesi açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi sahnelendi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, burada yaptığı konuşmada, söz konusu yarışmanın kurumun köklü geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu aslında tek başına bir spor dalı değil, hem postacı ruhunu yansıtıyor hem de insanlara sevdiklerinden, merak ettiklerinden haber ulaştırmanın telaşını da içeriyor. Milletimizle kurduğumuz bağın en önemli temsilcisi olan postacılarımız bu toprakların dört bir yanına güven ve umut taşıyan, fedakarlık gerektiren bir mesleğin mensupları. Bugün gerçekleştireceğimiz yarışma sadece bir sportif etkinlik değil, tarihe altın harflerle yazılmış bir meslek grubunun disiplinini, sabrını ve görev aşkını temsil eden bir gelenektir." diye konuştu.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de PTT'nin köklü tarihiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Düzce Valiliği önünde verilen startla yarışlar başladı.

Bayanlarda 31, erkeklerde 51 sporcunun katıldığı postacı yürüyüşü yarışması kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Bayanlarda 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan Gülşen Çerçi birinci, Ayşe Küçük ikinci, Sevcan Ayçiçek Gedik ise üçüncü oldu.

10 kilometrelik parkurun sonunda erkeklerde Kadir Çolak bitiş çizgisini en önde tamamladı, Cengiz Erdemci ve Erdal Acu da diğer dereceye giren sporcular oldu.

Takım kategorisinde ise bayanlarda PTT 1, 2, ve 14. bölge müdürlükleri ilk 3'e girdi. Erkeklerde ise PTT 9. Bölge Müdürlüğünü, 10 ve 1. bölge müdürlükleri takip etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar, madalya ve kupayla ödüllendirildi.