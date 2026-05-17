Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı

Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce\'de Yapıldı
17.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT'nin düzenlediği 54. Postacı Yürüyüş Yarışması Düzce'de gerçekleşti, dereceye girenler ödüllendirildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından düzenlenen "54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Düzce'de gerçekleştirildi.

PTT'nin 186 yıllık köklü geleneğinin sembollerinden biri olan postacı yürüyüşü finali öncesi açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi sahnelendi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, burada yaptığı konuşmada, söz konusu yarışmanın kurumun köklü geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu aslında tek başına bir spor dalı değil, hem postacı ruhunu yansıtıyor hem de insanlara sevdiklerinden, merak ettiklerinden haber ulaştırmanın telaşını da içeriyor. Milletimizle kurduğumuz bağın en önemli temsilcisi olan postacılarımız bu toprakların dört bir yanına güven ve umut taşıyan, fedakarlık gerektiren bir mesleğin mensupları. Bugün gerçekleştireceğimiz yarışma sadece bir sportif etkinlik değil, tarihe altın harflerle yazılmış bir meslek grubunun disiplinini, sabrını ve görev aşkını temsil eden bir gelenektir." diye konuştu.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de PTT'nin köklü tarihiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Düzce Valiliği önünde verilen startla yarışlar başladı.

Bayanlarda 31, erkeklerde 51 sporcunun katıldığı postacı yürüyüşü yarışması kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Bayanlarda 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan Gülşen Çerçi birinci, Ayşe Küçük ikinci, Sevcan Ayçiçek Gedik ise üçüncü oldu.

10 kilometrelik parkurun sonunda erkeklerde Kadir Çolak bitiş çizgisini en önde tamamladı, Cengiz Erdemci ve Erdal Acu da diğer dereceye giren sporcular oldu.

Takım kategorisinde ise bayanlarda PTT 1, 2, ve 14. bölge müdürlükleri ilk 3'e girdi. Erkeklerde ise PTT 9. Bölge Müdürlüğünü, 10 ve 1. bölge müdürlükleri takip etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar, madalya ve kupayla ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:23:21. #7.12#
SON DAKİKA: Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.