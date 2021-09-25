Potada derbili start

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında yarın Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulduktan sonra yeni sezon öncesi Kestutis Kemzura'yla yollarını ayırıp antrenörlük görevine Can Sevim'i getiren Petkimspor, kadrosunu tamamen yeniledi. Petkim, Gaziantep'den Metehan Akyel, Ormanspor'dan Erol Can Çinko, Cibona Zagreb'ten Darko Planinic, Karşıyaka'dan Nusret Yıldırım, Beşiktaş'tan Ömer Yasir Küçük, Bahçeşehir Koleji'nden Peyton Aldridge, Trento'dan Garry Browne, Ulm'den Demitrius Conger, Chorale'den Justin Wright Foreman ve Afyon Belediyespor'dan Sinan Sağlam'ı aldı.

Antrenör Ufuk Sarıca yuvaya döndükten sonra son 2 yıldır yine ligin iddialı takımları arasında olan Karşıyaka, geçen yıl ligde yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Kadrosunda önemli oranda değişikliğe giden Pınar Karşıyaka, sezon öncesi Semih Erden, Yunus, Mahir, Taylor ve M'Baye'yi takımda tutarak, Türk Telekom'dan Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı, Tofaş'tan Berkan Durmaz, Beşiktaş'tan James Blackmon, Strasbourg'tan Bonzie Colson ile Maccabi Rishon'dan Akil Mitchell'ı aldı. Yeni kadrolarıyla ilk kez resmi maçta sahne alacak iki takımın mücadelesini koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan basketbolseverler 10 TL karşılığında izleyebilecek. Pandemi kuralları nedeniyle salona konuk Karşıyaka taraftarları alınmayacak.