Üye Girişi
Potada derbili start - Son Dakika

Potada derbili start

25.09.2021 10:52
Potada derbili start, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında yarın Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında yarın Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulduktan sonra yeni sezon öncesi Kestutis Kemzura'yla yollarını ayırıp antrenörlük görevine Can Sevim'i getiren Petkimspor, kadrosunu tamamen yeniledi. Petkim, Gaziantep'den Metehan Akyel, Ormanspor'dan Erol Can Çinko, Cibona Zagreb'ten Darko Planinic, Karşıyaka'dan Nusret Yıldırım, Beşiktaş'tan Ömer Yasir Küçük, Bahçeşehir Koleji'nden Peyton Aldridge, Trento'dan Garry Browne, Ulm'den Demitrius Conger, Chorale'den Justin Wright Foreman ve Afyon Belediyespor'dan Sinan Sağlam'ı aldı.

Antrenör Ufuk Sarıca yuvaya döndükten sonra son 2 yıldır yine ligin iddialı takımları arasında olan Karşıyaka, geçen yıl ligde yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Kadrosunda önemli oranda değişikliğe giden Pınar Karşıyaka, sezon öncesi Semih Erden, Yunus, Mahir, Taylor ve M'Baye'yi takımda tutarak, Türk Telekom'dan Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı, Tofaş'tan Berkan Durmaz, Beşiktaş'tan James Blackmon, Strasbourg'tan Bonzie Colson ile Maccabi Rishon'dan Akil Mitchell'ı aldı. Yeni kadrolarıyla ilk kez resmi maçta sahne alacak iki takımın mücadelesini koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan basketbolseverler 10 TL karşılığında izleyebilecek. Pandemi kuralları nedeniyle salona konuk Karşıyaka taraftarları alınmayacak.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Potada derbili start - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi 10:45 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 10:16 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 09:00 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak 07:42 Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak

Son Dakika Haberleri
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı? 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?         
10:58
BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı         
10:51
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı         
10:34
Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim         
10:13
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı         
08:54
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 11:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Potada derbili start - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement