Prag Büyükelçisi'nden Fenerbahçe'ye Destek

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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Slavia Prag maçında başarılar diledi.

Prag Büyükelçisi olarak geçen hafta görevine başlayan Feyzioğlu, Vaclav Havel Havalimanı'nda Fenerbahçe kafilesini karşıladı.

Takımın havalimanından ayrılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türk takımlarının Avrupa'daki bütün maçlarının milli maç havasında geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe'yi Prag'da görmeleri sebebiyle mutlu olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en güzide kulüplerinden birisini burada görmek, tuttuğu takım hangisi olursa olsun her Türk vatandaşı için mutluluktur. Biz de bu mutluluğu yaşıyoruz. Yarın da gönlümüz Türkiye ve Fenerbahçe için atacak. İnşallah kazanacağız. Dostluk kazansın diyoruz ama sonuna da inşallah Fenerbahçe kazanacak diye ekliyorum." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli kafileyi Prag'da bulunan Türk vatandaşlarının karşıladığını belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün oldukça kalabalık bir karşılama oldu. Biraz erken geldim, vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Hepsinin yüzünde gurur vardı. Fenerbahçe buraya vatan kokusuyla geldi, bunu içimize kadar hissettik."