Premier Lig 2026-2027 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Premier Lig 2026-2027 Sezonu Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal, yeni sezonun açılış maçında Coventry City'yi konuk edecek. Maç TSİ 22.00'de.

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Arsenal-Coventry City maçıyla başlıyor.

Şampiyonluk özlemine 22 yıllık aranın ardından geçen sezon son veren Arsenal, açılış maçında ligin yeni takımı Coventry City'yi ağırlayacak.

Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Son şampiyon yine favori

Teknik direktör Mikel Arteta ile istikrarlı ve sabırlı bir şekilde verdiği şampiyonluk mücadelesinde geçen sezon mutlu sona ulaşan Arsenal, yeni sezonda da kadro derinliği ve takım olarak rakiplerinin önünde bir görüntü verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e kaybeden Londra temsilcisi, yaptığı takviyelerle tüm kulvarlarda yarışacak kadro kurmayı hedefledi.

Orta sahada Bruno Guimaraes, savunmada Piero Hincapie, sol kanatta Christos Tzolis'in takıma hızlı adapte olması ve Community Shield'de Manchester City karşısında alınan 3-0'lık net galibiyetle Arsenal, sezon öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

Guardiola sonrası yeni dönem

Temmuz 2016'da Manchester City'nin başına geçen ve ligde büyük bir dönüşüme yol açan İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın 10 sezon sonra ayrılmasıyla Premier Lig'de yeni bir dönem başlayacak.

Ligde Manchester City'nin yanı sıra Chelsea ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu 9 takım, yeni sezonda yeni teknik direktörleriyle mücadele edecek.

Marco Rose (Bournemouth), Xabi Alonso (Chelsea), Pierre Sage (Crystal Palace), Alvaro Arbeloa (Fulham), Gary O'Neil (Ipswich Town), Andoni Iraola (Liverpool), Enzo Maresca (Manchester City), Matthias Jaissle (Newcastle United) ve Oliver Glasner (Nottingham Forest), dünyanın en gözde liginde başarılı olmak için çaba harcayacak.

Orta sahaya büyük yatırım

Premier Lig takımları bu yaz transfere yaklaşık 2 milyar sterlin harcarken, en büyük yatırım orta sahaya yapıldı.

Zirve mücadelesi vermek isteyen takımların kasasından orta saha transferleri için yaklaşık 500 milyon sterlin çıktı.

Chelsea Morgan Rogers'ı, Manchester City Elliot Anderson'ı, Arsenal Bruno Guimaraes'i, son iki sezonu düşmeme mücadelesiyle geçiren Tottenham ise Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'i renklerine bağladı.

Haaland'ın gözü Henry ve Salah'ın rekorunda

2023, 2024 ve 2026'da Premier Lig'de gol kralı olan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu sezon da aynı başarıyı yakalaması halinde Thierry Henry ve Muhammed Salah'ın rekoruna ortak olacak.

Fransız Thierry Henry Arsenal formasıyla, bu yaz Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı yıldız Salah ise Liverpool formasıyla 4'er kez gol kralı olma başarısını göstermişti.

Haaland, şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 132 maçta 112 gol attı.

Ligde yeni kurallar

Premier Lig'de bu sezondan itibaren çok sayıda yeni kural uygulamaya girecek.

Bir oyuncunun taç atışını veya kale vuruşunu kullanması 5 saniyeden uzun sürmesi halinde, taç atışı el değiştirebilecek veya hakem korner kararı verebilecek.

Bir kalecinin sakatlanarak oyunu durdurmasıyla oluşabilecek taktiksel bir molada teknik direktörler, 1 dakika boyunca saha dışında kalacak bir oyuncu belirleyecek.

Oyuncu değişikliklerinin 10 saniyeden uzun sürmesi durumunda oyuna yeni giren futbolcu, 1 dakika saha kenarında beklemek zorunda kalabilecek.

Video yardımcı hakemler (VAR), yanlışlıkla gösterilmiş olmaları halinde artık ikinci sarı kartlara müdahale edebilecek.

Ligin yeni takımları

Premier Lig'de bu sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yanı sıra Ipswich Town ve Coventry City, Championship'ten yeni yükselen takımlar olarak zorlu bir maratona başlayacak.

Hull City 10, Coventry City ise 25 yıllık Premier Lig özlemine son verirken, 2024'te yükselip geçen sezon düşen Ipswich Town, bir kez daha İngiliz futbol piramidinin en üst liginde boy gösterecek.

Bu üç takımdan Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City ve Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Coventry City, kulübede değişikliğe gitmedi. Kieran McKenna'nın Premier Lig'e taşıdığı Ipswich Town ise Gary O'Neil ile sezona başlayacak.

İlk haftanın programı

Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasının programı TSİ şöyle:

Bugün:

22.00 Arsenal-Coventry City

Yarın:

14.30 Hull City-Manchester United

17.00 Everton-Crystal Palace

17.00 Ipswich Town-Sunderland

17.00 Nottingham Forest-Leeds United

19.30 Brentford-Tottenham Hotspur

23 Ağustos Pazar:

16.00 Brighton Hove Albion-Aston Villa

16.00 Manchester City-Bournemouth

18.30 Newcastle United-Liverpool

24 Ağustos Pazartesi:

22.00 Fulham-Chelsea

Kaynak: AA

Arsenal FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig 2026-2027 Sezonu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:07:00. #7.13#
SON DAKİKA: Premier Lig 2026-2027 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.