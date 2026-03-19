İngiltere Premier Ligi'nde 2016 yılından bu yana devam eden deplasman bilet fiyatlarının sınırlandırılması, iki sezon daha 30 sterlinle sınırlandırıldı.
İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Deplasman taraftarları, Premier Lig maçlarının ünlü atmosferinin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. 2016'da uygulamaya konulan bu fiyat sınırı sayesinde deplasman maçlarına katılım oranı yüze 82'den yüzde 91'e yükseldi." denildi.
Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın ligdeki tüm kulüpler tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)