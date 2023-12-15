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BBC

Premier Lig'de ilk kadın ve siyah hakemler

Rebecca Welch, Fulham - Burnley maçıyla Premier Lig'deki ilk kadın hakem olacak. Sam Allison ise Sheffield United - Luton maçıyla Premier Lig'in 15 yıl aradan sonra ilk siyah hakemi olacak. İngiltere Futbol Federasyonu, tarihsel olarak yeterli şekilde temsil edilmemiş gruplardan daha fazla hakem görevlendirme planını açıkladı.

Premier Lig\'de ilk kadın ve siyah hakemler
15.12.2023 - 04:48,
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Rebecca Welch 23 Aralık’taki FulhamBurnley maçını yöneterek Premier Lig’deki ilk kadın hakem olacak.

40 yaşındaki Welch 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde bu yıl, Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’in de ilk kadın hakemi olmuştu.

Öte yandan Sam Allison da 26 Aralık’ta Sheffield United – Luton maçını yöneterek Premier Lig’in 15 yıl aradan sonra ilk siyah hakemi olacak.

Premier Lig’in ilk siyah hakemi Uriah Rennie 2009’da emekliye ayrılmıştı.

Ligin beyaz olmayan son hakemi Jarnail Singh de 2010’da emekli olmuştu.

BBC Sport’a konuşan İngiltere’deki hakemler birliğinin başkanı Howard Webb, “İkisi de yetkin hakemler olan Sam ve Rebecca için bu çok önemli birer dönüm noktası. Bu fırsatı hak ediyorlar” dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Temmuz ayında, 2026’ya kadar tarihsel olarak yeterli bir şekilde temsil edilmemiş gruplardan yüzde 50 daha fazla hakem görevlendirme planını açıklamıştı.

Bu plan kadın hakem sayısını bin, siyah ve Asyalı hakem sayısını da bin artırmayı içeriyor.

Günümüzde hakemlerin yüzde 8’i siyah veya Asyalı. Fakat profesyonel müsabakaları yöneten hakemlerde bu oran yüzde 3’e düşüyor.

Welch bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti.

Bu yıl Kasım ayında Fulham – Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.

Howard Webb, “Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kızlara da önemli bir örnek olacak” dedi.

Kaynak: BBC
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