Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır

Premier Lig\'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır
31.05.2025 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Siyah-beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sezonun yıldızı Rafa Silva'ya Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Sürpriz gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

FULHAM'DAN RAFA'YA KANCA

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Fulham, gelecek sezon Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor. Portekizli teknik adam Marco Silva'nın vatandaşı Rafa Silva'yı gelecek sezon planlamalarında istediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirtildi.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a bu sezon başında Benfica'dan transfer olan deneyimli oyuncu, Siyah-beyazlılarda çıktığı 48 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Rafa Silva, Beşiktaş, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Talat Yelbuz:
    ÇOK İYİ PARA TAKIMI 33 PUAN FARK YEMISSS OYUNCUYA 15 43 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Aman Yelloz bu kadar parasever olduğunu belli etme... 13 0
  • Bruce Wayne:
    10 milyona sag ayakkabisini alirsiniz 33 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Rafa silva ile Gedson sekiztaşta harcanıyorlar. Önemli olan para diyolarsa kendileri bilir. 13 31 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    adamların bı rafalari var onuda kaptiracaklar ellerinden ucum gidecek rafa rafa rafa rafa diye ağlama başlarlar. 22 20 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    bjk Galatasaray a verecek silvayi seneye puan farkı 50 olsun diye. 11 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.