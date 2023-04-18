Sol ayağıyla Premier Lig tarihine adını yazdırdı! Salah'tan kırılması zor rekor

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Leeds United ile Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar, 6 golle kazanırken Salah adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

LIVERPOOL'DAN GOL ŞOV

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35'te Gakpo, 39 ve 64. dakikada Salah, 52 ve 73. dakikada Jota ile 90'da Nunez kaydetti. Leeds United'ın tek golü ise 47. dakikada Sinisterra'dan geldi.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Mücadelede 2 gol atan Mohamed Salah ise çılgın bir rekorun sahibi oldu. Mısırlı yıldız, 107 kez ile Premier Lig tarihinin sol ayakla en çok gol atan futbolcusu oldu.