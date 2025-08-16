Premier Lig'in açılış maçında ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Premier Lig'in açılış maçında ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

16.08.2025 17:16
İngiltere Premier Ligi sezon açılışında oynanan Liverpool-Bournemouth maçında konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, Liverpool'u destekleyen bir taraftarın ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Irkçı saldırıyı yapan 47 yaşındaki kişi Anfield Stadyumu'ndan çıkarılarak hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında oynanan Liverpool-Bournemouth maçında konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, ev sahibi bir taraftarın ırkçı sözlerine maruz kaldı.

IRKÇILIK YAPILDI, MAÇ DURDU

Karşılaşmanın 29. dakikasında Bournemouth'un sağ kanat oyuncusu Semenyo'ya bir Liverpool taraftarının ırkçı sözler söylenmesi üzerine hakem Anthony Taylor, maçı bir süre durdurdu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı saldırıyı yapan 47 yaşındaki kişinin Anfield Stadyumu'ndan çıkarılıp hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

''SONSUZA DEK AKLIMDA KALACAK''

Semenyo, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek "Anfield'daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve taraftarlarına, profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un 4-2 galip geldiği maçta takımının iki golüne imzasını atan Ganalı oyuncu, "Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum - böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

PREMIER LİG VE LIVERPOOL'DAN KINAMA

Premier Lig ve Liverpool yaptığı açıklamalarla Semenyo'nun yanında olduklarını ve yaşanan hadiseyi kınadıklarını belirten açıklamalar yaptı.

BOURNEMOUTH'TAN PAYLAŞIM

Bournemouth da ırkçılığa maruz kalan oyuncusu Semenyo için bir paylaşım yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Çok iyi bir oyuncu ama her şeyden önce çok iyi bir insan. Bu şartlar altında ancak bu kadar güçlü bir karakter bu denli dirençli olabilirdi. Seni seviyoruz ve senin yanındayız Antoine.''

