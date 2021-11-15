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Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı - Son Dakika

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı

15.11.2021 18:37

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın hocası Graham Potter, evsizlere destek olmak amacıyla bir gece sokakta yattı. Potter, yardım parası toplanması için sokakta kalma eylemine destek verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın teknik ekibi, evsizler için yapılan bir eyleme destek verdi.

Sporx'in aktardığı habere göre; Teknik direktör Graham Potter ve yardımcıları Billy Reid ile Bruno Saltor, evsizlerin sorunlarına dikkat çekmek ve yardım parası toplamayı amaçlayan 'The Big Sleep Out" kampanyası kapsamında bir gece sokakta uyudu.

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter, evsizler için sokakta uyudu

"DESTEĞİMİZE İHTİYAÇLARI VAR"

Eylem hakkında konuşan Potter, "Dışarıda uyumanın daha hafif bir versiyonunu yaşadık. Böyle bir acıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemiyorum. Evsizler için anlamsız bir damgalama var. Bu kişiler, toplumumuzun en savunmasız üyeleri ve bizim desteğimize ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter, evsizler için sokakta uyudu
Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı

İngiltere Premier Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı - Son Dakika
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