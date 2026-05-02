Premier Lig\'e yükselen ikinci takım belli oldu

02.05.2026 17:24
Championship'in son hafta maçında Ipswich Town, Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederek Coventry'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Ipswich Town ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan mücadeleyi Ipswich Town, 3-0 kazandı. 

IPSWICH 3 GOLLE KAZANDI

Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada George Hirst, 9. dakikada Jaden Philogene ve 85. dakikada Kasey McAteer kaydetti. 

1 SEZON ARADAN SONRA PREMIER LİG'DELER

Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Ipswich Town, Coventry City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Ipswich, 1 sezonluk aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town, ligi 22 puanla 19. sırada bitirerek küme düşmüştü. 

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 17:44:32. #7.13#
