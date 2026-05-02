Premier Lig\'e yükselen ikinci takım belli oldu

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Ipswich Town ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan mücadeleyi Ipswich Town, 3-0 kazandı.

IPSWICH 3 GOLLE KAZANDI

Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada George Hirst, 9. dakikada Jaden Philogene ve 85. dakikada Kasey McAteer kaydetti.

1 SEZON ARADAN SONRA PREMIER LİG'DELER

Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Ipswich Town, Coventry City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Ipswich, 1 sezonluk aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town, ligi 22 puanla 19. sırada bitirerek küme düşmüştü.