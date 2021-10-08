Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı

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300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United'da değişim rüzgarları esmeye başladı. İlk etapta teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlayan İngiliz ekibinin güçlü bir adayı var.

4 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'dan aktardığı habere göre; Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor. Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yle şampiyonluk sevinci yaşayan Conte, son olarak da Serie A'da Inter'le mutlu sona ulaşmıştı.