Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı

300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United'da değişim rüzgarları esmeye başladı. İlk etapta teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlayan İngiliz ekibinin güçlü bir adayı var.
Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'dan aktardığı habere göre; Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor. Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yle şampiyonluk sevinci yaşayan Conte, son olarak da Serie A'da Inter'le mutlu sona ulaşmıştı.
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