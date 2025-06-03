Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe\'den ayrılan Dzeko\'nun yeni takımı

Semih:

Çocukların formalarını imzalarken GS formalı küçücük çocuğu reddetmişti... her maç kendini yerlere atması spor ahlakı olmaması da başka konu. Torreira, İcardi ise FBli çocukların formalarını imzaladı, fotoğraf çektirdi. Metin Oktay, Lefter, Hakkı Yeten gibi centilmen GSlı sporculara teşekkürler. Özellikle de çocukların düşmanca ortamdan uzaklaştırılarak suca yatkın bireyler olmaması için, sevgiyle iyilikle büyümesi, davranış bilinci için sadece karakterli sporcular gerekli :)