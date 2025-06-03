Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

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Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe\'den ayrılan Dzeko\'nun yeni takımı
03.06.2025 08:01
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Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe\'den ayrılan Dzeko\'nun yeni takımı
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Fenerbahçe'den ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı Serie A ekibi Como oldu. Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan Dzeko, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Dzeko'nun yeni kulübü ile prensipte anlaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Dzeko, Fenerbahçe formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor. Boşnak golcü, yeni kulübünün yöneticisiyle prensipte anlaştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ulaşılan bilgilere göre Edin Dzeko, Serie A ekibi Como ile prensipte anlaştı. Tarafların, kısa süre içinde tekrar bir araya geleceği ve resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Son olarak Başakşehir'in teklifini geri çeviren Edin Dzeko, çarşamba günü İstanbul'dan eşyalarını taşıyacak.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

COMO'NUN SON DURUMU

Serie A'yı 2024-25 sezonunda 10. sırada tamamlayan Como, 38 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 49 puan topladı. 49 gol atıp 52 gol yiyen takım, sezonu -3 averajla bitirdi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • TÜRK:
    Top oynamak yerine çimlerde yuvarlanarak penaltı alan VAR ekranlarının aranan yüzü taklacı. ne yaparsan yap saplar GS, Siiiicardi mağduru ahahhahhaha 124 7 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    El üstünde havalimanında karşılanan yıldız restorant mutfağından uğurlandı......bazılarına ibret olsun 36 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Büyük futbol cu büyük futbol cu fenerden aldı senelik ikibucik milyon Euro şimdi 600 Euro ya imza atar büyük futbolcu 17 1 Yanıtla
  • ibrahim kırımlı:
    Karekter abidesi güzel insan! muslera picardi gibi gençlere karşı saygısız değil yolun açık olsun 0 14 Yanıtla
  • Semih:
    Çocukların formalarını imzalarken GS formalı küçücük çocuğu reddetmişti... her maç kendini yerlere atması spor ahlakı olmaması da başka konu. Torreira, İcardi ise FBli çocukların formalarını imzaladı, fotoğraf çektirdi. Metin Oktay, Lefter, Hakkı Yeten gibi centilmen GSlı sporculara teşekkürler. Özellikle de çocukların düşmanca ortamdan uzaklaştırılarak suca yatkın bireyler olmaması için, sevgiyle iyilikle büyümesi, davranış bilinci için sadece karakterli sporcular gerekli :) 12 0 Yanıtla
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