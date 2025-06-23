Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Priştine, teknik direktör Arsim Thaqi yönetiminde çalışıyor.
Günün erken saatlerinde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanlarda, pas organizasyonları ve teknik taktik çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Günde çift idman yapan Priştine, kentin yüksek rakımlı ortamında kondisyon depoluyor.
Kosova temsilcisinin Bolu kampı, 30 Haziran'da sona erecek.
Son Dakika › Spor › Priştine’nin Bolu Kampı Başladı - Son Dakika
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