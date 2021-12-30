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Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı

30.12.2021 21:04
Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı

Galatasaray 'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar görevinden ayrıldı. Bayraktar Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Fatih Terim'e destek olmak için Florya'da çalışmaya başlamıştı.

Aslan'da değişim rüzgarı başladı. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

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KISA SÜRDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı öncesi göreve gelen Bayraktar'ın resmi olarak görevi açıklanmamıştı. Ancak Marsilya maçı sonrasında soyunma odasında çekilen fotoğrafta Bülent Bayraktar ilk kez görülmüştü. Kısa süre önce görevden ayrılan Bayraktar'ın Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürdü.

BU SEFER ANLAŞAMADI

Uzun yıllardır Fatih Terim'in akıl hocası olarak adlandırılan Prof. Bayraktar bu dönemde ise Terim ile bir türlü anlaşamadı. Bayraktar teknik ekibin değişmesi tavsiyesinde bulundu ancak Fatih Terim bu fikre sıcak bakmadı.

TAVSİYEYLE GELDİ

Ülkenin önemli akademisyenlerinden biri olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilidim Dalı'nda görev alan Prof. Dr. Bülent Bayraktar bu kez göreve Burak Elmas'ın isteği ve tavsiyesiyle gelmişti.

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Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika Spor


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