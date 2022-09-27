Ata sporunu yaşatmak için at çiftliği açtı - Son Dakika
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Ata sporunu yaşatmak için at çiftliği açtı

27.09.2022 13:09

Profesyonel binici Orhan Bilgin, ata sporu atçılığı yaşatabilmek amacıyla Ankara'da 18 dönümlük arazide, isteyenlerin binicilik kursu da alabileceği at çiftliği açtı.

Profesyonel binici Orhan Bilgin, ata sporu atçılığı yaşatabilmek amacıyla Ankara'da 18 dönümlük arazide, isteyenlerin binicilik kursu da alabileceği at çiftliği açtı.

Bilgin, AA muhabirine, Gölbaşı ilçesindeki çiftliği 2,5 yıl önce kurduğunu söyledi.

Çiftliğe gelen vatandaşların hayvanlarla ve doğayla iç içe vakit geçirdiğini belirten Bilgin, "Çiftliğimizde isteyen olursa binicilik kursu alabiliyor, dileyen de bizim kontrolümüzde binicilik yapıyor." dedi.

Bilgin, 25 yıldır binicilik yaptığını dile getirerek, "Zaman zaman kurs verdiğimiz öğrenciler, binicilikte profesyonelleştiğinde arazide dört nala yarış yapıyoruz. Kaybeden günün at bakımlarıyla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Orhan Bilgin, çiftliği, ata sporunu tanıtmak, ileriye götürmek ve vatandaşların şehir yaşamının stresinden bir nebze uzaklaşmasını sağlamak amacıyla açtıklarını bildirdi.

Atların bakımlarını düzenli yaptıklarını kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"Atlarımızın en önemli bakımı nalları. Nal bakımını ise profesyonel nalbantlar düzenli yapıyor. Şu an 18 atımız bulunuyor. Hastalanmaları durumunda ilaçlarla ilk müdahalemizi yapıyoruz. At biniciliğinin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenir. Vatandaşlar hafta sonları buraya gelerek stresini atıyor, biniciliğin ardından aileleriyle piknik yaparak dinlenme şansı buluyor."

Hobi amaçlı at binen 28 yaşındaki Fethullah Kırık, hafta sonlarını değerlendirmek için buraya geldiğini belirterek, "Yorgunluğumuzu atmak için doğa sporları ve binicilik yapıyorum. Ailem ve küçük yeğenlerimle geliyoruz, doğayla iç içe vakit geçiriyoruz. Küçük yeğenlerim var. Onlara hayvan sevgisini aşılamak için güzel bir fırsat. Herkese tavsiye ediyorum, hafta sonları gelerek burada keyifli zaman geçirebilirler." dedi.

Binicilik kursiyerlerinden 13 yaşındaki Asya Avcı ise "Ata sporumu öğrenmiş oluyorum. İlk başta at binmeye geldiğimde bütün hayvanlardan korkuyordum. At binerek, hayvan severek bütün korkumu yendim. 3-4 aydır binicilik eğitimi alıyorum. Şu an öğrendim, daha da öğrenmeye devam ediyorum. At sevgisi çok güzel bir duygu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ata sporunu yaşatmak için at çiftliği açtı - Son Dakika

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