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Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler - Son Dakika

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

10.02.2022 09:32
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarıyor.

Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, hünerleriyle usta kayakçılara adeta taş çıkarıyor. Kaymak için geldikleri kayak merkezinde adeta pistlerin tozunu alan kardeşler, yetişkinlerin bile dengede durmakta zorlandığı bir sporu kusursuz bir şekilde yapıyor. Hünerleriyle göz dolduran Melvan ve Muhammed, kayarken yaptıkları hareketlerle herkesi kendilerine hayran bırakıyor.

İHA muhabirine konuşan 8 yaşındaki Melvan Çınarağaç, 3. sınıfa gittiğini belirterek, "Snowboard yapmayı çok seviyorum. 4 yaşında kayak yapmaya başladım. 4 yıldır kayak yapıyorum. İleride kayak şampiyonu olmak istiyorum" dedi. - VAN

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler
Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

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Çaldıran, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler - Son Dakika Spor


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