PSG, 2026 UEFA Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
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PSG, 2026 UEFA Süper Kupa'yı Kazandı

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PSG, Salzburg'da Aston Villa'yı yenerek 2026 UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Desire Doue maçın yıldızı.

2026 UEFA Süper Kupa'da şampiyon olan Paris Saint-Germain (PSG), kupasına kavuştu.

Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.

Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.

Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.

Kaynak: AA

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