PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti

24.07.2023 20:58

PSG, Al Hilal'in Kylian Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifini kabul etti. Fransız oyuncunun Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyor. Al Hilal ayrıca Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu. Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.

PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun Real Marid'e transfer olmak istediği biliniyor.

PSG TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. İngiliz basınında Sky Sports, PSG'nin bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

MBAPPE'YE 700 MİLYON EURO

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

REAL MADRİD'E GİTME ŞANSI DA VAR

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Kylian Mbappe için yıllık 700 milyon euroluk teklif yaptı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Kylian Mbappe için yıllık 700 milyon euroluk teklif yaptı

Kylian Mbappe, Al Hilal, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
20:58 PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti
20:54 Mbappe'nin cevabı ne olacak? PSG, Al Hilal'in teklifini kabul etti
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacağını işaret etti
20:27 Emeklilerin maaşlarına düzenleme yapılacak mı? İşte Erdoğan'ın işaret ettiği tarih
20:13 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum"
20:09 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözler
19:57 Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
19:54 Kahramanmaraş'ta orman yangını! Bazı evler tahliye edildi, 20 hektarlık alan kül oldu
19:45 Suudi Arabistan'ın Köksal Babası Eşine Son Model Araba Aldı
19:41 Suudi Arabistan'ın Köksal Babası, aldığı hediye ile eşini havalara uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 21:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement