PSG- Arsenal Finali: Enrique'ye Göre Ortada Favori Yok

29.05.2026 18:45
Luis Enrique, Arsenal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinde favori olmadığını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İngiltere'nin Arsenal takımı ile karşılaşacak Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, eşleşmede bir favorinin olmadığını söyledi.

İspanyol teknik adam, yarın TSİ 19.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da farklı özellikleri olduğunu aktaran Enrique, "Onlar çok fazla gol atan bir takım, biz de çok iyi savunan bir takımız." dedi.

Arsenal'in Premier Lig'de 22 senelik şampiyonluk hasretini bu sezon bitirdiğinin hatırlatılması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, meslektaşı Mikel Arteta ile ilgili, "Bence özellikle bu yıl Premier Lig'i kazanmayı hak ettiler. En iyi, en istikrarlı takım onlardı. Manchester City ile zorlu bir süreç oldu ama onların ligi kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Sanırım Arteta'nın Arsenal'deki altıncı yılı. Orada ne tür bir takım kurduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Luis Enrique, geçen sezon PSG tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl zaten tarih yazmış olsak da bu durumun bizim için bir motivasyon olduğu açık. Hedefimiz, dünyanın en iyi takımlarından biri olmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon organizasyonun eleme turlarındaki performanslarını öven Enrique, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçları beğendim. Play-off'ta Monaco'ya karşı oynadığımız iki maç, ardından Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih ile karşılaştık. Bence oynadığımız bu 8 maçta nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu maçların çoğunda domine eden taraftık. Acı çekmemiz gereken anlar oldu. Bu tarz bir acıya ihtiyacımız da vardı. Sonunda nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Yeniden, ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline geliyoruz. Bu herhangi bir takım için başarılması çok zor olan ve bizim için de tarihi bir durum." şeklinde görüş belirtti.

"Arsenal, çok iyi bildiğimiz bir rakip"

Luis Enrique, yarın finalde karşılaşacakları Arsenal'i yakından tanıdıklarını dile getirdi.

Son yıllarda birkaç kez karşılaştıklarını aktaran İspanyol teknik adam, "Arsenal, çok iyi bildiğimiz bir rakip. Hem hücum hem de savunma performansımızı daha da yukarı taşıyacağımızı düşünüyorum. Bir finali yönetmeyi bilmek her zaman farklıdır. Harika bir stadyumda olacağız. Yarın bu tarz bir maçı oynamanın tadını çıkarmak bence en temel şey. Çünkü bir daha ne zaman Şampiyonlar Ligi finali oynayabileceğinizi asla bilemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortada bir favori olduğunu düşünmüyorum"

PSG Teknik Direktörü Enrique, geçen sezon finalde İtalya temsilcisi Inter'i 5-0 yenmelerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Finallerden bahsettiğimizde durum her zaman zordur. Geçen yıl bir istisnaydı. Inter ile Paris Saint-Germain arasında aslında var olmayan, gerçekçi olmayan bir üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum ama futbol böyledir. Bu finalde ise dürüstçe söylemem gerekirse ortada bir favori olduğunu düşünmüyorum. Küçük detayların ve bizim için önemli olabilecek faktörlerin tadını çıkarmalı, bunlardan faydalanmalıyız. 90 dakika boyunca maçın içinde kalmayı bilmeli ve bunu lehimize çevirmeye çalışmalıyız."

Kulüp tarihinin hem üst üste hem de toplamda ikinci UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi finalinde oynamaktan daha büyük bir motivasyon olamaz. Geri kalan her şey stratejidir, durumlara göre yapılan hamlelerdir. Yarın maçtan sonra kimin daha iyi olduğunu, kimin şampiyonluğu kazanacağını göreceğiz. Ben tamamen kendi takımım için pozitif olan şeylere odaklanıyorum ve yarın sahada en iyi seviyemizi göstermek için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Enrique, Arsenal'in ilk şampiyonluk motivasyonuyla sahaya çıkacağının söylenmesi üzerine "Evet, bu çok güçlü bir etken ama arka arkaya ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmanın ne kadar güçlü bir motivasyon olduğunu biliyor musunuz? Bu çok daha büyük. Yani biz bir adım öndeyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

